Российские войска усиливают свой гарнизон на Кинбурнской и Тендровской косах, рассказал Волошин.

Россияне используют на Кинбурнской и Тендровской косах артиллерию и противотанковые средства, поскольку очень боятся, что ВСУ там проведут операцию по высадке и захвату плацдарма, хотя в целом эту технику враг применяет ограниченно. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"И артиллерия, и противотанковые средства - это то вооружение, которым можно препятствовать в высадке нашего десанта. Кроме того, артиллерией оттуда противник достает до нашего берега, в частности района Куцурубской общины, Очакова", - отметил он.

Впрочем, по его словам, использование врагом этой техники на упомянутых участках "больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах".

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"И именно потому, что он очень боится, что мы осуществим операцию по высадке, форсированию и захвату там плацдарма", - подчеркнул военный.

В целом, подчеркнул он, использование россиянами артиллерии и противотанковых средств "связано с определенными рисками" для них, поскольку речь идет о степной зоне, где эту технику видно достаточно далеко.

"Когда мы обнаруживаем передвижение подобной техники, стараемся ее уничтожить различными видами вооружения, поэтому они стараются прятать эту технику и применяют ее в достаточно ограниченном количестве", - добавил Волошин.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал ранее УНИАН, россияне имеют успехи в продвижении в Донецкой области. Недавно аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко. Между тем в ОСУВ Хортица рассказали, что российские войска не прекращают атак на всех направлениях, однако украинские защитники удерживают позиции.

Также представитель Сил обороны юга Владислав Волошин предупреждал, что, вероятно, через несколько дней враг активизирует боевые действия на юге Украины. По его словам, там россияне сейчас проводят перегруппировку своих сил и средств, а также пытаются проводить логистическое обеспечение и постоянно осуществляют разведывательные мероприятия.

Военный эксперт Павел Нарожный 19 июня сообщал, что оккупанты могли зайти на окраины населенного пункта Юнаковка - крупнейшего села на границе Сумской области. По его словам, если они там закрепятся, то смогут сделать опорный пункт и двигаться дальше на Сумщину. От Юнаковки до Сум по прямой - около 22 километров.

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