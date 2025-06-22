В списке есть Козерог.

С 23 по 29 июня 2025 года Козерогов, Весов и Водолеев ждет заметное облегчение. Период начнется с непростой конфигурации - квадратуры Солнца к Нептуну, способной запутать восприятие и скрыть важные детали. Но уже к середине недели ситуация проясняется, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Козерог

На этой неделе возможны напряженные моменты в отношениях - с партнером или кем-то из близкого круга. Может возникнуть ощущение недостаточной поддержки, что затронет как эмоции, так и материальные вопросы. Вместо привычного анализа стоит попробовать открытый разговор. Прозрачность и готовность выйти из зоны комфорта помогут не только решить проблему, но и укрепить связь.

Весы

Сложности могут проявиться в рабочей сфере — особенно если долго игнорировались личные границы. Есть риск перегрузки из-за стремления сохранить гармонию. Важно вовремя обозначить пределы своих возможностей. При этом дипломатичность, присущая Весам, поможет сделать это деликатно. Поддержка близких и забота о себе будут особенно важны.

Водолей

Представителям знака, особенно родившимся в начале периода, предстоит очередной вызов в общении с близким человеком. Спор или несогласие могут вспыхнуть внезапно, но при правильном подходе это станет точкой роста. Стоит сделать паузу, чтобы обдумать ситуацию, затем переключиться на рациональный подход. Умение видеть разные стороны конфликта поможет быстро восстановить равновесие.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака Вселенная упростит жизнь уже очень скоро.

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