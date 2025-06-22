Олещук поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудный период.

У бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука 21 июня умерла жена. Об этом он сообщил в заметке в социальной сети Facebook.

"Сегодня ушел из жизни самый дорогой для меня человек! Вышла замуж за курсанта и стала для меня настоящим боевым генералом! Спасибо, что всегда была рядом!" - написал он.

Деталей смерти жены Олещук не сообщил. Кроме того, он поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудный период, и врачей, "которые боролись за жизнь до последнего".

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Другие потери, о которых писал УНИАН

Как сообщал ранее УНИАН, в Ровенской области умер экс-солдат, который вернулся всего несколько дней назад. Сергей Добровольский прошел российский плен и прибыл в родной город Здолбунов. На момент смерти мужчине было 43 года.

Также недавно в Винницкой области умер освобожденный из плена Дмитрий Шаповалов. Он был одним из среди 44 человек, которых обменяли 26 апреля 2023 года в Стамбуле. Координационный штаб обнародовал трогательное видео с момента обмена, когда боец после года плена впервые попробовал яблоко со словами: "Я о нем год мечтал".

А в конце мая умер народный депутат Украины Сергей Швец. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, его жизнь оборвалась после длительной борьбы с тяжелой болезнью на 49-м году.

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