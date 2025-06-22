Ограничения касаются лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против юридических и физических лиц, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму. Об этом говорится в его указе №417/2025 от 22 июня.

В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 июня 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как подчеркнул Зеленский, ограничения касаются тех, "кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле". Речь идет о физических и юридических лицах, "которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту".

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"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", - пообещал глава государства.

Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит - против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну.

Под ограничительные меры на этот раз попали, в частности, беглый нардеп Артем Дмитрук, тренер по боксу Эдуард Менчаков (работает на "Ахмат"), продюсер Влад Ряшин, экс-нардеп Александр Онищенко.

Что известно о беглом нардепе Дмитруке

Как писал ранее УНИАН, о побеге нардепа Дмитрука за границу сообщил в августе 2024 года тогдашний генпрокурор Андрей Костин. По его словам, уголовное производство было начато сразу, как стало известно о нелегальном пересечении границы.

Костин рассказывал, что Дмитрук скрылся через участок границы с так называемой территорией Приднестровья. Также он сообщил, что "этот человек пересек государственную границу не самостоятельно, ему кто-то помогал". Костин добавил, что согласно составу преступления задержание Дмитрука было невозможно.

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей. По словам прокурора, именно благодаря содержанию под стражей Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину для отбывания меры пресечения. Между тем адвокат подозреваемого заявил, что нардеп не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни".

Впоследствии стало известно, кто помогал Дмитруку бежать за границу. В ДБР рассказали, что в непризнанное Приднестровье его переправили три человека и что у организатора схемы есть широкий круг связей среди правоохранителей и в криминальной среде. По данным правоохранителей, организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы. Бюро сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через госграницу по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса.

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