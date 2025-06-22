Правоохранители устанавливают круг пострадавших и место пребывания самого активиста.

Правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств львовским активистом Назарием Гусаковым. Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители констатировали, что в медиа и в соцсетях циркулирует информация о возможном мошенничестве при сборе средств для лечения спиральной мышечной атрофии Назария Гусакова.

"Пользователи выражали беспокойство из-за отсутствия отчетности за собранные средства. Предварительно установлено, что было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы", - отметили в полиции.

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Для установления всех обстоятельств и определения круга потерпевших были открыты уголовные дела по двум статьям - мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение Назария Гусакова и других лиц, "которые могли помогать ему в незаконных сделках", добавили в полиции.

Скандал с Назарием Гусаковым

Как писал УНИАН, на днях в Сети разгорелся скандал вокруг благотворительных сборов, которые проводил известный львовский активист Назарий Гусаков. Деньги он собирал на лечение своей тяжелой болезни - спиральной мышечной атрофии. Но его начали обвинять в нецелевом использовании средств после того, как он отказался показать отчет о том, куда пошли деньги. В частности мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Назарий еще неделю назад выехал из Украины, и сейчас и его место нахождения еще предстоит установить.

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