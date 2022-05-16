Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Европейская комиссия 8 или 15 июня представит свое заключение относительно заявки Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Статус "потенциального кандидата" для Украины является более вероятным и приемлемым для некоторых стран-членов ЕС, что помещает страну в одну "корзину" с Боснией и Косово", - написал Йозвяк.

Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение по статуса кандидата для Украины является "тестом на искренность" и определит будущее Европы.

Напомним, 28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, несмотря на обстоятельства, сможет быстро начать процедуру.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает в июне получить положительный ответ относительно приобретения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

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