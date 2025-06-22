Более того, россияне напомнили о международном праве и заявили, что Вашингтон его нарушил, атаковав суверенную страну.

Россия осудила атаку США на ядерные объекты Ирана - своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особое беспокойство, что удары осуществила страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Как отметили в ведомстве, начат "виток опасной эскалации, что грозит дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

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"Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и так охваченном множеством кризисов, значительно возрос. Особое беспокойство вызывает ущерб, нанесенный в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удары по Ирану нанесли огромный ущерб авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ", - добавили в российском МИД.

Россия ждет от МАГАТЭ "скорейшей профессиональной и честной реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической равноудаленностью" и доклада гендиректора агентства.

Кроме того, РФ, которая развязала самую кровавую войну со времен Второй мировой, требует реакции Совета Безопасности ООН.

"Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля. Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в заявлении.

Атака США на Иран - роль России

Как сообщал УНИАН, несколько минут назад министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал визит в Москву на фоне новостей об атаке США на ядерные объекты страны.

23 июня, глава МИД Ирана встретится с правителем РФ Владимиром Путиным. "Россия является другом Ирана, и мы имеем стратегическое партнерство, и мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции", - сказал он.

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