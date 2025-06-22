Также идет работа над средствами борьбы с российскими КАБами.

Зенитные дроны-перехватчики применяются на сегодня и Украиной, и Россией. Преимущества нет ни у одной из сторон, пояснил авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце.

По его словам, Украина была первой, которая начала использовать зенитные дроны-перехватчики. "Но сказать, что на сегодня какая-то из сторон разработала высоконадежный и эффективный комплекс, пока нельзя", - подчеркнул он в эфире "Радио NV".

При этом эксперт добавил, что остается ключевой вопрос - это масштабирование, потому что пока эти системы не поставляются в промышленных масштабах для выполнения задач на линии фронта и для защиты тыловых регионов.

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Долинце отметил, что такие зенитные дроны могут обнаруживать и перехватывать даже крылатые ракеты врага. "Но пока это эпизодическое использование и говорить о том, что сотни или тысячи таких беспилотников - перехватчиков обеспечивают защиту украинского неба на ежедневной основе пока нельзя", - отметил эксперт.

Он также прокомментировал ситуацию с испытанием средств борьбы с российскими КАБами. По его словам, носители их в основном осуществляют полет на достаточно значительных скоростях. "КАБы остаются достаточно сложной целью для перехвата и уничтожения в первую очередь из-за того, что их дальность полета является относительно небольшой - глубина осуществления полета с момента пуска - от 40 до 80 км, а время его полета, как правило, не превышает несколько минут", - сказал Долинце.

Эксперт отмечает, что также эти боеприпасы с достаточно большим весом, но они не имеют, как правило, сложной электроники, поэтому их повредить и поразить может быть несколько сложно. "Ключевым фактором для противодействия КАБам является именно поражение модуля коррекции и планирования. Здесь можно противодействовать средствами систем РЭБ, потому что КАБы критически зависимы от систем спутниковой навигации. Но надо понимать, что и в случае их поражения, они будут падать на землю и взрываться, даже если будут отклонения от курса, то будут повреждения объектов", - отметил Долинце.

Ситуация вокруг БПЛА-перехватчиков

Как сообщал УНИАН, во время спецзаседания лидеров стран G7 сказал президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков для защиты украинских городов от атак "Шахедами".

При этом отметил, что Украине нужно дополнительное финансирование на их производство, потому что эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

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