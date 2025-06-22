В Иране заверили, что противостояние будет продолжаться.

Даже если удары США и Израиля уничтожат иранские ядерные объекты, это не будет означать, что наступит конец противостоянию. Об этом заявил главный помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани, передает CNN.

"Даже если предположить полное уничтожение (ядерных) объектов, игра не закончена", - подчеркнул Шамхани.

Также политик анонсировал "сюрпризы" для противников Ирана.

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"Обогащенные материалы, отечественные знания и политическая воля останутся нетронутыми, и сюрпризы будут продолжаться", - заверил советник верховного лидера Ирана.

Удары США по Ирану - что известно

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна атаковала ядерные объекты Ирана. По его словам, были нанесены удары по трем ядерным объектам страны, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

"Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет другой армии, которая могла бы сделать это", - подчеркнул американский лидер.

В то же время журналисты NBC написали, что США ждут ответных ударов от Ирана. В частности администрация Трампа находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая возможных ответных действий со стороны Тегерана.

Высокопоставленные чиновники говорят, что пока неизвестно, где именно может произойти ответ Ирана - будет ли он сосредоточен на объектах за пределами США или нацелен и на американскую территорию.

Позже министр обороны США Пит Гегсет сделал первое заявление после удара США по Ирану. По его словам, во время атаки "были уничтожены" ядерные амбиции Ирана, однако Америка не ставит своей целью изменить режим в этой стране.

"Я могу лишь подтвердить, что иранцам непосредственно доставляются как публичные, так и частные сообщения по нескольким каналам, что дает им все возможности сесть за стол переговоров", - добавил Гегсет.

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