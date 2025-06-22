Не все ракушки пустые, часто в них кто-то живет.

Отдых за границей может нести в себе скрытые опасности, поскольку отдыхающие не знают всех реалий того места, куда они приехали. Например, в теплых странах дикая природа может представлять угрозу, которой не ожидают гости из более северных стран, пишет Express.

Так, американка Бекки Ли утверждает, что едва не умерла на японском курорте Окинава, когда решила подобрать на пляже красивую ракушку. Как женщина рассказала позже, у нее уже есть несколько таких раковин в своей домашней коллекции, поэтому не ожидала ловушки, когда увидела на песке еще одну такую.

"Я наткнулась на эту ракушку, и, как видите, это одна из моих любимых коллекционных раковин, потому что узор такой потрясающий. Поэтому я беру ракушку в руки, и именно тогда замечаю, что она живая", - вспоминает женщина.

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В раковине находилась мраморная конусная улитка. Это существо защищается, жаля нападающего и впрыскивая ему под кожу яд, который потенциально может убить небольшое животное. Некоторые виды конусных улиток настолько ядовиты, что могут убить даже взрослого человека всего за несколько минут.

К счастью для Бекки, улитка не успела ее ужалить, потому что она сразу положила ракушку на место. Эксперты из Музея естественной истории Карнеги утверждают, что в данном случае риск на самом деле был минимален, ведь конкретно мраморная конусная улитка не настолько опасна, как некоторые другие ее сородичи.

По словам специалистов, для человека опасность представляют лишь два вида конусных улиток - Conus textile и Conus geographus, на счету которых около 100 подтвержденных случаев гибели людей.

Вместе с тем даже укус мраморной конусной улитки может быть крайне неприятным. По последствиям он несколько похож на укус пчелы или шершня: может вызвать отек и онемение пострадавшей конечности, в некоторых случаях возможна и более системная реакция организма, такая как рвота, паралич мышц, дыхательная недостаточность, теоретически это может привести даже к смерти. Именно поэтому, если вас ужалила конусная улитка, надо срочно обратиться за медицинской помощью.

Другие советы и предостережения для туристов

Как писал УНИАН, стюардесса рассказала, почему вам не стоит заказывать на борту самолета томатный сок, спиртное и тем более коктейль "Кровавая Мэри", который содержит то и другое.

А одна туристка призвала к осторожности при покупке мороженого в Италии. Особенно в оживленных туристических местах.

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