Альянс должен найти средства, которые смогут противостоять дешевым угрозам в случае военных действий.

Корабли НАТО вступают в новую опасную эру военно-морских действий, где быстро растут угрозы. Об этом заявили два высокопоставленных командира альянса для Business Insider.

"От Черного до Красного моря конфликты в Украине и на Ближнем Востоке разоблачили ключевые уязвимые места и показали НАТО, что нужно его военно-морским силам для действий в рискованных условиях. Сегодня опасности для военных кораблей включают такие угрозы, как вражеские дроны, ракеты и другие военно-морские суда, а также возможности, основанные на быстро развивающихся боевых технологиях", - подчеркнули в BI.

В издании добавили, что для этого НАТО необходимы такие вещи, как многоуровневая оборона, более дешевые способы уничтожения вражеских угроз и увеличение запасов боеприпасов.

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В частности вице-адмирал Джеймс Морли, заместитель командующего Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Норфолке рассказал в комментарии для издания, что Украина и Красное море показали "необходимость быть готовыми к более интенсивным действиям, чем мы ранее планировали, как с точки зрения запасов, так и с точки зрения времени на передовой".

В Business Insider напомнили, что в Черном море украинские военные неоднократно использовали свои морские дроны для повреждения и уничтожения российских военных кораблей.

В то же время на южном конце Красного моря, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запустили ракета и дроны по торговым судам и военным кораблям НАТО, защищающих международные морские пути.

"В своих усилиях отразить атаки хуситов ВМС США столкнулись с самыми интенсивными боевыми действиями со времен Второй мировой войны, как ранее заявляли американские официальные лица", - добавили в материале.

По словам Морли, военные корабли НАТО находятся под большим риском из-за количества глобальных стран-лидеров, которые готовы применить военную силу.

В свою очередь ситуация в Европе является другой, ведь военные корабли НАТО не были обстреляны, однако напряженность остается высокой.

Морли добавил, что с увеличением количества оружия, которое может угрожать военным кораблям, нужно усиливать оборонительные возможности судов, находящихся в опасности.

"Важно инвестировать в запасы ракет и обеспечить, чтобы оборонные промышленные базы НАТО могли производить их в достаточном количестве, а корабли могли перевозить их в случае вступления в боевые действия", - цитирует издание слова вице-адмирала.

В BI отметили, что с появлением ударных дронов силы НАТО пытаются понять, как они могут преодолеть эти угрозы, не тратя миллионы на ракеты класса "земля-воздух".

"Я думаю, что нужно мыслить в категориях многоуровневой обороны", - считает Морли.

Военные говорят, что кораблям НАТО нужны дорогие ракеты высшего класса для борьбы со сложными угрозами. Однако стоит понять, как сделать так, чтобы сложные перехватчики не тратились на дешевые цели.

Подготовка НАТО к возможной войне - последние новости

Ранее генерал армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что большинство армий НАТО не смогли бы соответствовать стандартам Украины в сфере обороны. По его словам, именно НАТО, а не Украина, должны учиться у других боевым навыкам.

"Мы все еще не можем безопасно общаться с британскими или немецкими подразделениями. Поэтому я думаю, что украинцы немного презирают нас, когда слышат, как мы говорим: "Мы приедем, чтобы помочь вам тренироваться". Мы должны умолять их помочь нам научиться делать то, что они делают", - подчеркнул Ходжес.

В то же время издание Politico писало, что в Великобритании указали на признаки неготовности союзников по НАТО к большой войне. В частности инвестор в стартапы в сфере безопасности и экс-советник бывшего премьер-министра Тони Блэра Грейс Кэсси отметила, что война в Украине сыграла центральную роль в том, как рецензенты рассматривают новые технологии на поле боя.

По ее словам, особенно это касается дронов, где оспариваемые частоты могут означать, что "вы можете запустить его за один день, но, возможно, через неделю вы не сможете".

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