Отмечает, что в 2014 году все изначально воспринималось с Крымом как политическая игра.

Сегодня нельзя на 100% точно ответить на вопрос все ли правильно было сделано в 2014 году, чтобы не допустить оккупации Россией Крыма, заявил народный депутат Украины Роман Костенко, который служил в спецподразделении Службы безопасности Украины "Альфа" в начале войны с Россией, когда она в 2014 году аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что в 2014 году офицеры "Альфы" по разному отреагировали на оккупацию Россией Крыма - одни остались в Украине и воевали на востоке или помогали фронту, но были и предатели. "Мне уже сложно вспоминать все эти времена. Но иногда казалось, что это какая-то временная история и что сейчас политики договорятся и все станет на свои места. Поэтому уже потом, когда началась война на востоке, то поняли, что шутки, политические игры закончились и началась война. И что Крым уже просто так никто не отдаст", - отметил Костенко в интервью Наталье Мосейчук на Youtube.

Он отмечает, что сегодня важно понимать все эти события и учитывать те "подводные течения", которые тогда происходили. По его словам, когда говорят о том, что необходимо было отдавать команды и сражаться за Крым, то возникает много вопросов, учитывая то, что из Крыма вышло лишь 20% военных, то выполнили бы они приказ и сражались за Украину.

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"Второй вопрос - как бы тогда, в 2014 году, вела себя РФ, если бы другие решения были приняты? Можно ответить, что надо было бы защищать Крым. Но при этом надо знать, какие и с кем были договоренности, какие были ресурсы. А то, что у нас не было ресурсов, было много проблемных вопросов, то есть факт", - подчеркнул Костенко.

Он отметил, что сейчас нельзя сказать, что все на 100% было сделано не правильно и поэтому мы потеряли Крым, часть Донецкой и Луганской областей. При этом напомнил, что в этих областях многие люди были против Революции достоинства, а значительная часть работников СБУ, полиции, военных добровольно остались в оккупации.

"Я когда-то говорил с [экс-главой ВРУ Александром] Турчиновым и задавал эти вопросы ему и он отвечал: "У меня было 5 тысяч дееспособных войск". Я не проверял эту информацию. Но если бы что-то тогда началось, то нас бы просто задавили и не дали возможности подготовиться", - отмечает Костенко.

Он считает, что Крым надо было защищать, "если бы можно было это делать".

Оккупация Крыма - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет достаточно вооружения для возвращения контроля над оккупированным Крымом силой.

В то же время, Украина не может отказаться от полуострова, потому что все украинские земли - это собственность украинского народа.

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