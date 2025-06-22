Сейчас российский диктатор Владимир Путин является главной угрозой для Европы, пишет издание.

Глава британской армии генерал сэр Роланд Уокер имеет план, как победить Россию. В частности во время своего недавнего выступления он дал понять, что армия Британии сосредоточена на противнике, российской армии, а также не только учится на примере Украины, но и быстро переоснащается. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Гамиш де Бреттон-Гордон.

"Европейские союзники по НАТО также сосредотачивают внимание на Востоке. Коллективно европейские страны НАТО вскоре превзойдут силы Путина, даже без традиционного предположения о масштабной помощи со стороны США", - подчеркнул автор материала.

По его словам, несмотря на то, что весь мир сейчас наблюдает за Ираном в его борьбе с Израилем, российский диктатор Владимир Путин является главной угрозой, поэтому об этом нельзя забывать.

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"Он еженедельно совершает военные преступления в своей преступной кампании против гражданского населения Украины: последнее сообщение об использовании кассетных боеприпасов против жилых районов Киева. Кассетные бомбы не только наносят разрушительные удары по большим территориям против незащищенных гражданских лиц, но и оставляют после себя неразорвавшиеся бомбы, разбросанные по всей целевой территории: фактически это поле мин, которое трудно и опасно очистить", - объяснил Гамиш де Бреттон-Гордон.

Несмотря на это, перемещение средств противовоздушной обороны США из Европы на Ближний Восток имеет "удручающий" вид и свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп смирился с отсутствием мира в Европе, пишет обозреватель.

"Вероятно, он вместо этого будет пытаться обезвредить иранскую ядерную программу, а большую часть тяжелой работы за него выполнят израильтяне. Но это не помогает нам в Европе, а особенно не помогает храбрым украинцам, которые сдерживают военную машину Путина и тем самым защищают нас всех", - подчеркнул автор материала.

В то же время Гамиш де Бреттон-Гордон отметил, что операции украинских спецслужб перенесли борьбу на территорию РФ и показали миру, что президент Украины Владимир Зеленский и его народ "является силой, с которой следует считаться".

В свою очередь генерал Уокер заявил, что летальность британского оружия удвоится за два года и утроится до конца 2030 года.

"Традиционная тяжелая техника, танки, артиллерия и ударные вертолеты, составят 20 процентов, а остальные 80 процентов, как ожидается, будут приходиться на дроны. Любой, кто хоть немного погрузился в войну в Украине, согласится, что это хорошее сочетание. Масса, которая все еще является главной валютой, обеспечивающей победу, может происходить от дронов: тысячи дронов, оснащенных искусственным интеллектом, а танки обеспечивают прямой "гром" в соответствующий момент", - отметил эксперт.

Следующим элементом, по словам обозревателя, который гарантирует успех на фронте, является подготовка, поэтому британские солдаты тренируются в современном боевом пространстве. Несмотря на то, что россияне имеют несколько "островов совершенства", рядовые солдаты РФ в основном не обучены и используются как "пушечное мясо".

"Мясорубка уже поглотила более миллиона российских душ. Британская армия, со своей стороны, сейчас является "миром совершенства", хорошо обученной, с отличным снаряжением, и все еще лучшими бойцами на планете", - считает автор материала.

Гамиш де Бреттон-Гордон напомнил, что британцы в начале войны учили Украину, как воевать, однако теперь военные сами учатся у украинцев.

Премьер-министр Британии Кир Стармер может сейчас иметь хорошие отношения с Трампом, однако, как говорит эксперт, политик понимает, что его настоящие друзья находятся в Европе, среди которых и Украина.

"Теперь от нас зависит, сможет ли Украина добиться справедливого перемирия с Кремлем. Я бы сказал, что самолеты ВВС, размещенные на восточных авиабазах в рамках миссий НАТО, и наши войска, развернутые в Эстонии, делают больше для наших национальных интересов, чем самолеты, которые мы недавно развернули на Кипре. Президент Трамп не нуждается в нашей помощи, чтобы победить иранскую ядерную программу, но президент Зеленский нуждается в ней, чтобы остановить россиян и заставить их искать мира", - добавил автор материала.

Обозреватель считает, что генерал Уокер идет правильным путем и создает армию, которая необходима НАТО.

"Когда война в Украине закончится и Путин посмотрит дальше на запад, он увидит совсем другую картину, чем в 2022 году. Британская армия снова будет готова следовать совету великого генерала Слима (талантливый британский военачальник Второй мировой войны - УНИАН): "Ударь другого так быстро, как только можешь, так сильно, как только можешь, туда, где ему больнее всего, когда он не смотрит"", - подытожил эксперт.

Великобритания и Россия - последние новости

В то же время издание The Telegraph сообщало, что Великобритания строит новый флот атомных лодок, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ. В частности правительство страны обязуется строить одну атомную ударную подводную лодку каждые 18 месяцев, чтобы эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая.

В частности министр обороны страны Джон Хили отметил, что "угрозы растут, и мы должны действовать решительно, чтобы противостоять российской агрессии".

Также он сообщил, что Великобритания твердо решила повысить расходы на оборону на фоне российской угрозы. По информации BBC, у Хили есть "полная уверенность" в достижении этого показателя к намеченному сроку, то есть к 2034 году.

Известно, что в прошлом году Британия тратила на оборону около 2,3% ВВП. Однако в НАТО хотят, чтобы расходы были доведены до 5% ВВП.

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