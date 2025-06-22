Это произошло более недели назад, сейчас его ищут.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о скандальной ситуации, сложившейся вокруг львовского активиста Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества с его стороны.

"Продолжаются проверки всей информации, которая находится в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий", - заявил глава государства в Telegram.

Также Зеленский отметил, что Гусаков, который живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия, выехал из Украины 13 июня. В настоящее время "устанавливается его местонахождение".

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"Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации собраний и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - добавил украинский президент.

Что известно о ситуации с Гусаковым

В течение последней недели в интернете начала набирать обороты ситуация вокруг сборов украинцу, якобы он использует средства не по назначению. Все началось с просьбы некоторых пользователей к Назарию о предоставлении подтверждения оплаты препаратов для своего лечения.

Однако вместо этого, украинцы обнаружили "несоответствие в словах мужчины". "Он каждый раз заявлял о необходимости в разном количестве лекарств ежемесячно", - пишет Hromadske.

Гусаков ответил на обвинения. Парень заявил, что его самая большая проблема — это то, что он "никогда не отделял собственные средства и [средства из сборов]". И, таким образом, тратил деньги не только на лекарства, а как к помощи к себе — "чтобы жить как можно дольше".

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