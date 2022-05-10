Это "хорошая мина при плохой игре".

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Европейский Союз.

Соответствующее заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк на персональной странице в Twitter.

"Хорошая мина при плохой игре — так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в Европейском Союзе символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", — заявил Подоляк.

Сообщение советника главы Офиса президента было опубликовано после высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Он сказал, что вступление Украины в ЕС займет годы, если не десятилетия. Поэтому президент предложил альтернативу — "европейское политическое сообщество", которое позволит Украине и другим странам, не входящим в ЕС, присоединиться к "основным европейским ценностям".

Напомним, вчера наша страна передала Евросоюзу вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на вступление. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украине дадут его в июне.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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