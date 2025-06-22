Операция продолжается уже двое суток, у россиян знатно пылает во всех смыслах.

На оккупированной территории Запорожья специалисты Главного управления разведки уничтожили большой эшелон оккупантов с горючим. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что "удачный грохот" дронщики военной разведки устроили на железнодорожном участке между оккупированными населенными пунктами Левадное и Молочанск

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины ... успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков - сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии. Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - говорится в сообщении.

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В частности отличились бойцы спецподразделений "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next".

Хотя в пресс-службе ГУР сообщают, что уничтожение вражеского поезда произошло 22 июня, информация об этой успешной атаке появилась в Сети еще вчера. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко раскрыл дополнительные детали об операции, которая продолжается со вчерашнего дня.

"Горит хорошо и россияне даже не пытаются тушить. Колею восстанавливать придется явно дольше. На сейчас с места подтверждают пожар на 18-20 вагонах-цистернах в целом. Ночью, пока дронщики добивали как в кегельбане вагон за вагоном, россияне подогнали тепловоз и часть вагонов (ориентировочно 15-20 цистерн) оттянули в направлении Мелитополя. Остальные - не успели. Все что не успели - останется здесь навсегда", - написал Андрющенко в своем Телеграм.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные деоккупировали село Андреевка в Сумской области. Благодаря этому удалось стабилизировать левый фланг украинской обороны на этом направлении.

Также мы рассказывали, что ВСУ меняют подход к строительству оборонительных фортификаций. Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский констатировал, что строительство огромных опорных пунктов потеряло актуальность.

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