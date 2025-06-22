Главный дипломат Тегерана заявил, что страна имеет много вариантов, как ответить на дерзкое нападение на ядерные объекты Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атакой на ядерные объекты страны президент США Дональд Трамп "предал Иран", с которым вел ядерные переговоры, и "обманул собственных избирателей", после того, как проводил кампанию, обещая навсегда положить конец американским войнам, передает The New York Times.

Арагчи также сообщил, что Иран "мобилизует все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа". На вопрос, открыта ли дверь к дипломатии все еще открыта, он ответил, что "сейчас это не так".

"Моя страна подверглась нападению, агрессии, и мы должны реагировать, опираясь на наше законное право на самооборону", - сказал он на пресс-конференции после ударов.

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На вопрос, планирует ли Иран нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке или закрыть Ормузский пролив, Арагчи отказался от уточнений, сказав лишь:

"У нас есть множество вариантов. И это все".

Это первые официальные комментарии властей Ирана после ударов США. Ожидалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликует заявление или обратится к нации в прямом эфире при чрезвычайных обстоятельствах. Но он находится в бункере, его электронное общение приостановлено для защиты от покушения, а общение с ним ограничено и затруднено. Пока он не выступит, окончательная реакция Ирана на удары США по ядерным объектам непонятна.

Удар США по Ирану

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в нарушении международного права из-за нападения на ядерные объекты страны и пригрозил "долговременными последствиями".

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