Важно установить границы с человеком, который конфликтует с вами.

В мире, к сожалению, есть грубые люди, которые окружают нас повсюду. С ними можно встретиться на работе, в магазинах и ресторанах, в самолетах и общественном транспорте. Однако справиться с грубостью не является такой сложной задачей, как может показаться. Об этом пишет CNBC make it.

В издании посоветовали, какие фразы стоит использовать, чтобы поставить грубых людей на место.

"Вы кажетесь раздраженным. Что-то не так?".

По словам экспертов, это классическая тактика перенаправления. Таким образом вы сосредотачиваете разговор на другом человеке, а не на себе.

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"Иногда людям просто нужно напомнить, что они на самом деле реагируют на что-то совсем другое, чем текущая проблема. И часто возможность подумать над этим или поговорить об этом меняет всю ситуацию", - говорится в материале.

"Я удивлен/удивлена, что вы можете так спокойно говорить такие вещи".

Если вы будете использовать эту фразу, то дадите понять собеседникам, что то, что он говорит, является неприемлемым, поэтому ему, возможно, стоит обдумать свои слова.

В частности исследования показали, что напоминание человеку о его грубости может заставить его осознать необходимость исправить свое поведение.

"Можете повторить?".

Такими словами вы намекаете на то, что вам не нравится то, что вы услышали.

"Такие фразы останавливают разговор и заставляют собеседника переосмыслить то, что он говорит, а также дают понять, что вы не позволите ему продолжать", - объясняют в издании.

"Давайте прекратим негатив и сосредоточимся на поиске решения".

Такой фразой вы устанавливаете границы с грубостью человека. Вы показываете, что отказываетесь конфликтовать и перенаправляете негатив в позитивное русло.

"Я понимаю вашу точку зрения".

Если вы скажете, что понимаете человека, то таким образом вы разряжаете ситуацию.

"Часто большой причиной грубости, особенно на рабочем месте, является страх остаться незамеченным или не получить внимания. Простое "Я понимаю вашу точку зрения" преодолевает это препятствие", - уверяют в CNBC make it.

"Я вижу, что вы чем-то расстроены. Могли бы вы объяснить мне эту проблему более спокойно?"

Вы предлагаете человеку продолжить разговор, но подчеркиваете, что он не может быть таким, как раньше. Таким образом вы устанавливаете границы и снимаете напряжение.

"Пожалуйста, прекрати".

Такая просьба может остановить грубое обращение и разговор, однако главное - делать это тихо и вежливо. Если отвечать грубостью на грубость, то это лишь усугубит ситуацию.

Если вы понимаете, что словами конфликт не решить, то следует просто уйти и ничего больше не говорить.

"Именно так. Иногда самым эффективным способом прекратить агрессивность или грубость является вообще ничего не говорить, а просто молча смотреть на собеседника. Трудно кому-то обострять ситуацию, когда не против чего бороться. Наконец, если вы чувствуете, что ваш гнев растёт и понимаете, что вот-вот начнёте отвечать огнём на огонь, лучше всего физически отойти", - рекомендуют в материале.

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