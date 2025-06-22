Это может помешать мировой торговле.

Парламент Ирана постановил закрыть Ормузский пролив, который является ключевой судоходной артерией. Причиной стала атака США по ядерным объектам страны, пишет Al Arabiya.

Отмечается, что это решение не является окончательным. Его должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана.

В издании поделились, что через Ормузский пролив проходит около 20 процентов мирового транзита нефти и газа. Если решение о его закрытии будет окончательно утверждено, это может помешать мировой торговле.

Видео дня

В издании добавили, что депутат и командующий Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил в разговоре с журналистами, что вопрос о закрытии Ормузского пролива стоит на повестке дня. По его словам, вопрос будет решен, когда это будет необходимо.

США ударили по ядерным объектам Ирана - что известно

Напомним, что в ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, удары были нанесены, в частности, по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже иранское государственное агентство IRNA опубликовало кадры со столбом дыма над пораженным ядерным объектом в Фордо. Отмечается, что удар был нанесен сверхбомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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