На снимках заметны шесть отдельных кратеров от ударов.

Удары США по иранскому ядерному объекту Фордо оставили после себя как минимум шесть больших кратеров. Это указывает на использование бомб для уничтожения бункеров, сообщает CNN.

В издании проанализировали спутниковые снимки, которые были сделаны компанией Maxar Technologies. На них можно разглядеть последствия американских ударов по Фордо. Это секретный подземный завод, который занимается обогащением урана.

Отмечается, что на этих снимках видно шесть отдельных кратеров от ударов в двух близлежащих местах в Фордо. Их можно увидеть вдоль хребта, проходящего над подземным комплексом.

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Американский чиновник рассказал журналистам, что США использовали бомбардировщики Northrop B-2 Spirit для сброса нескольких массивных авиационных бомб, которые могут проникать глубоко под землю перед взрывом.

Также на спутниковых снимках выдны значительные изменения в цвете горного склона, на котором находится объект. В издании объяснили, что это указывает на то, что после ударов обширная территория была покрыта слоем серого пепла.

Американские удары по Ирану - важные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на 22 июня его страна атаковала ядерные объекты Ирана. В частности, были совершены удары по ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ на это заявил, что Трамп предал Тегеран и обманул собственных избирателей. Он подчеркнул, что Иран "мобилизует все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа".

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