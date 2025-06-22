Такие самолеты способны значительно отклонять дроны от цели.

Украине передали первый легкомоторный самолет SHARK от чешско-словацкой компании SHARK.AERO, который оборудован антидроновым комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил французский авиационный обозреватель ATE CHUET, пишет Militarnyi.

Обозреватель встретился с представителем SHARK.AERO во время Парижского авиасалона 2025. Он рассказал, что этот самолет получил современное оборудование, которое позволяет обнаруживать электромагнитные профили различных беспилотников.

"Мы решили создать SHARK, ориентированный на электронную войну в Украине. Мы просто оборудовали его антенной для обнаружения и отслеживания угроз от дронов. Мы можем обнаруживать электромагнитные профили различных дронов, таких как "Шахед", "Орлан" и т.д. После обнаружения этих дронов мы можем их нейтрализовать с помощью глушителей, которые мы разместили под самолетом", - сказал представитель компании SHARK.AERO.

Видео дня

Отмечается, что антидроновая система состоит из двух компонентов. Один из них направлен на подавление сигналов системы позиционирования глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), а второй - для глушения видеоканалов и системы управления БПЛА.

Под фюзеляжем размещен контейнер РЭБ. В издании подчеркнули, что при полете на высоте 1800 метров самолет может подавлять вражеские дроны в радиусе 4,5 километра.

В издании напомнили, что "Шахеды", кроме системы GNSS, оснащены также инерциальной навигационной системой. Тем не менее она рассчитана на то, чтобы корректировать отклонения при заходе дрона в небольшие зоны, где подавлены сигналы навигационных систем.

Если самолеты с антидроновым комплексом РЭБ будут сопровождать группу вражеских беспилотников длительное время, они смогут значительно отклонить их от цели, добавили в издании.

SHARK оснастили двигателем Rotax мощностью 100 л.с. с карбюратором. Он дополнен усиленным генератором, чтобы обеспечить мощностью дополнительные системы РЭБ.

По заявлениям производителя, дальность полета на крейсерской скорости 270 км/ч составляет около 2000 километров. В экономном режиме самолет способен держаться в воздухе почти 12 часов. Максимальная скорость составляет 300 километров в час.

Помимо этого в самолете есть парашют на случай нештатной ситуации. Он может быть активирован либо пилотом, либо штурманом, так как внутри самолета есть два места.

В издании отметили, что максимальная высота полета SHARK составляет 5500 метров. Также предусмотрен кислородный генератор.

Украина превратила легкомоторный самолет в дрон-камикадзе

Ранее в Forbes писали, что Украина превратила спортивный самолет в ударный беспилотник-камикадзе дальнего действия для глубоких ударов по объектам на территории России. Отмечается, что это модель Skyranger Nynja, которую можно купить как готовый самолет, или как комплект, который нужно самостоятельно собрать.

Судя по обнародованным фото разбитого Skyranger Nynja, беспилотник был оснащен видеокамерой. Связь, очевидно, поддерживается через спутник.

Вас также могут заинтересовать новости: