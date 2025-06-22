По словам дипломата, в этом вопросе важно, чтобы США и Европа работали вместе.

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Украина покупала американское оружие. Такое мнение высказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "Киев24".

По его словам, Трамп не хочет, чтобы американские налогоплательщики платили за оружие для Украины, однако он, вероятно, не будет выступать против, если Киев будет осуществлять соответствующие закупки.

Волкер отметил, что Конгресс США также может принять закон о ленд-лизе и возможность занимать средства Украине, чтобы покупать на них оружие или боеприпасы. Однако пока такого закона нет.

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"Но я думаю, что эти все возможности существуют. Важно, чтобы Европа и Америка работали вместе, обсуждали, как это можно сделать. Я считаю, что важно, чтобы Конгресс больше привлекался к поддержке Украины", - подчеркнул дипломат.

Трамп и Украина - последние новости

Ранее президент США предупредил тех, кто призывает Украину продолжать войну с РФ. По его словам, им стоит "следить за языком".

"Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия", - пригрозил Трамп.

Также он добавил, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс.

В то же время в ABC News считают, что Трамп может прекратить поддержку Украины. По информации журналистов, президент США поднимал вопрос о полном прекращении поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии, что может значительно осложнить ситуацию на поле боя. В издании отметили, что американская помощь Украине, скорее всего, исчерпывается и на практике.

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