По словам бывшего политзаключенного, он никогда не был пророссийским политиком.

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, которого освободили из тюрьмы, заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и его народ. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции после освобождения.

"Я полностью поддерживаю Украину. Президент Зеленский... Я его безгранично и безраздельно поддерживаю", - заверил Тихановский.

По словам оппозиционера, украинский президент в течение полномасштабного вторжения России проходит настолько "тяжелые" моменты, которые не выпадали ни одному другому современному лидеру в мире.

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Как цитирует Тихановского издание "Наша Нива", он заявил, что никогда не был пророссийским политиком.

"У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг - режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет", - подчеркнул оппозиционер.

Сергей Тихановский - что известно

Как писал УНИАН, 21 июня в Беларуси освободили из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского, который находился в неволе 5 лет. По информации медиа, это стало возможным после того, как спецпосланник США Кит Келлог посетил Минск.

Известно, что Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, однако 29 мая 2020 года он был арестован по приказу самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко. Тогда его обвинили в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. Мужчину приговорили к 18 годам колонии "за организацию массовых беспорядков и разжигание вражды".

После задержания Тихановского за пост президента Беларуси начала бороться его жена Светлана Тихановская.

Также в 2020 году после фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко в Беларуси начались массовые протесты, в результате чего было задержано много людей.

В то же время известно, что Сергей Тихановский был внесен в базу "Миротворец" за то, что он посетил временно оккупированный Крым, нарушая украинское законодательство в 2017 году.

Уже после освобождения во время пресс-конференции он прокомментировал свою поездку в Крым и заявил, что не был тогда политиком, а ехал туда как паломник.

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