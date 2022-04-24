По его мнению, Украина может присоединиться к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранить действующий уровень Соглашения об ассоциации.

Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, выступая на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, передает Европейская правда.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает украинский президент Владимир Зеленский.

Он объяснил свое мнение тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

В свою очередь, австрийское издание Heute приводит слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться полноправным членом ЕС и в будущем. Он высказался за другой путь для Украины.

По словам министра, должны быть другие модели, чем вступление Украины в ЕС, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

При этом он поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.

Также Шалленберг исключил возвращение к довоенным отношениям с Россией, пока там у руля будет находиться Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. Резолюция носит рекомендательный характер.

Ранее Зеленский анонсировал, что вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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