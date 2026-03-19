США ударили по заводу баллистических ракет в Иране: масштабы разрушений показали на фото

Это предприятие находится в городе Карадж.

Авиация Соединенных Штатов Америки в рамках операции "Эпическая ярость" нанесла удары по заводу по производству баллистических ракет в Иране.

Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х. Под ударом оказалось предприятие, расположенное в городе Карадж.

"До начала операции "Эпическая ярость" иранский режим использовал завод по производству ракет "земля-земля" в Карадже для изготовления баллистических ракет, которые представляли угрозу для американцев, соседних стран и торгового судоходства", – говорится в заявлении CENTCOM.

Очевидно, удары были нанесены еще несколько дней назад, поскольку приведенные в сообщении спутниковые снимки датируются 1 и 11 марта. На последнем ярко продемонстрированы масштабы разрушений.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил взорвать крупнейшее газовое месторождение мира. По его словам, Вашингтон может "массово взорвать" иранское газовое месторождение Южный Парс, если Тегеран и в дальнейшем будет атаковать объекты в Катаре.

