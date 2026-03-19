Израиль впервые нанес удары по иранскому порту Бандар-Анзали на побережье Каспийского моря. Это один из портов на Каспии, который используется в качестве базы Северного флота Ирана. Однако атаки Израиля на объекты, связанные с Каспийским регионом, следует рассматривать не как изолированные эпизоды, а как часть более широкого процесса эскалации вокруг Ирана.

Ключевой эффект таких действий – это нарушение логистики между Россией и Ираном, включая маршруты, которые потенциально используются для поставок технологий, в частности беспилотных систем. В этом контексте Каспий постепенно теряет статус "тихой зоны" и превращается в важный элемент современной войны.

Особое внимание следует обратить на транспортный коридор "Север–Юг". Это стратегический проект, который должен соединить Индию, Иран и Россию с дальнейшим выходом в Европу. Его реализация позволяет сократить время доставки грузов и создает альтернативу традиционным маршрутам через Суэцкий канал.

В то же время этот коридор является не только экономическим, но и политическим инструментом – способом перестройки глобальной логистики в обход санкционных ограничений.

Именно поэтому удары по инфраструктуре, связанной с Каспийским регионом, могут рассматриваться как попытка повлиять не только на отдельные поставки, но и на реализацию целой системы маршрутов, соединяющих Азию и Европу.

Важен и энергетический аспект. Каспийский регион – это не только Россия и Иран, но и Азербайджан и Казахстан, которые играют важную роль в поставках ресурсов на европейские рынки. Поэтому дестабилизация здесь оказывает более широкое влияние на глобальные цены, энергетическую безопасность и другие факторы.

Почему это важно для Украины?

Во-первых, Иран уже стал фактором войны против Украины из-за поставок беспилотных систем и комплектующих к ним россиянам. Соответственно, любые нарушения логистики между Ираном и Россией прямо или косвенно влияют на их возможности вести войну.

Во-вторых, мы наблюдаем изменение характера конфликтов.

Удары все чаще направлены не по войскам, а по логистике, инфраструктуре и технологическим цепочкам. Украина уже живет в этой реальности, и теперь эта модель распространяется на другие регионы.

В-третьих, формируется новый уровень конкуренции за контроль над глобальными транспортными и энергетическими коридорами. И Каспий становится одним из ключевых узлов этой конкуренции.

Поэтому вчерашние удары – это часть более широкого процесса, в котором логистика, энергетика и безопасность сливаются в единую систему. И именно в этой системе сегодня формируется новая архитектура войны.

Виктор Таран, офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук"