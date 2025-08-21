По словам латвийского депутата, для такого государства как Украина нужно больше войск.

У Британии и Франции недостаточно военных для потенциального размещения контингента в Украине. Об этом заявил полковник запаса Латвийских вооруженных сил, депутат парламента Латвии Игорь Раев в эфире "Киев24".

"Мы помним, что год назад и Великобритания заявляла о готовности отправить солдат, и Франция заявляла о своем контингенте. Но если мы реально посмотрим на боевые возможности - Франция и Великобритания два крупных государства НАТО, то Великобритания имеет 30 тысяч военных, которые могут участвовать в таких операциях, Франция - чуть больше. Однако это очень мало для Украины", - подчеркнул эксперт.

По словам Раева, без серьезного участия США решение о направлении сухопутного контингента будет очень тяжелым вопросом для дискуссии.

"Единственная возможность, если этот контингент будет поддерживаться очень серьезными военно-воздушными силами, что на самом деле возможно, ведь американцы и президент Трамп эту опцию не сняли во время дискуссии, поэтому мы понимаем, что главные такие силы имеют США. Возможности, которые имеет Америка, намного превосходят возможности всех других стран НАТО вместе взятых", - отметил депутат парламента Латвии.

Отправка иностранных миротворцев в Украину - последние новости

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа ответил, готова ли его страна отправлять миротворцев в Украину. По его словам, Литва готова "предоставлять миротворческие войска настолько, насколько позволяет мандат Сейма".

"Может случиться так, что, например, нам не придется отправлять войска, потому что просто будет важнее генерировать другие возможности и, возможно, нас попросят сделать другие вещи", - отметил Науседа.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль поставил точку в вопросе размещения военного контингента в Украине. Он отметил, что Берлин, скорее всего, не будет этого делать.

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", - подчеркнул Вадефуль.

