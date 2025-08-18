В то же время западные союзники могут оказать Украине поддержку в воздухе, считает Павел Нарожный.

Сейчас маловероятно, что Европа могла бы отправить в Украину большое количество сухопутных войск в случае достижения мирногосоглашения. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Давайте посмотрим на страны Балтии и о том, что Германия планирует разместить там одну бригаду до 2027 года. Одну бригаду. У нас сейчас в Вооруженных силах более 100 бригад. Конечно, они не так хорошо вооружены, как немецкие. Но рассчитывать на огромный сухопутный контингент из европейских стран не стоит, его там нет. Все Вооруженные силы Германии - это около 300 тысяч всей армии. И большинство из них - это не пехота. А флот, авиация и другие подразделения. Банально нет, где взять этот огромный сухопутный контингент", - сказал Нарожный.

Он добавил, что большой сухопутный контингент среди союзников пока имеют только Соединенные штаты. Однако они не готовы предоставлять отправлять свои войска в Украину. Зато, считает эксперт, западные союзники могут предоставить Украине поддержку в воздухе.

"Это абсолютно реально. У всех наших союзников концепция война была такая: это будут короткие конфликты, где они будут господствовать в воздухе, сбивать все, что только можно и бомбить все. И тогда концепция выглядит так: сухопутные войска украинские и поддержка с воздуха наших союзников. Это мне выглядит, как более-менее реалистичный вариант. С каким-то, возможно, небольшим контингентом. Возможно, из спецназовцев, которые могут находиться где-то глубоко в тылу. На объектах, типа АЭС, учебных центров, арсеналов", - добавил Нарожный.

Миротворческий контингент в Украине: что надо знать

Накануне журналисты The Times сообщили, что Великобритания отказалась от идеи отправки в Украину миротворческих сил. В то же время она "пообещала ввести жесткие санкции для дальнейшего давления на Россию с целью заключения соглашения".

Уже вскоре министр обороны Великобритании Джон Гили фактически опроверг эту информацию. Он отметил, что Лондон готов отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с РФ. Он также отметил, что "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

