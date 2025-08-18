Вадефуль подчеркнул, что надежные гарантии безопасности для Украины станут ключем к достижению мира.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин, вероятнее всего, не будет размещать военный контингент в Украине. Он считает, что необходимо сосредоточиться на усилении давления на Россию, пишет N-TV.

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", - сказал Вадефуль в разговоре с журналистами.

Глава МИД Германии отметил, что Германия должна играть важную роль в обеспечении мира в Украине. Он призвал увеличить помощь Киеву, чтобы подтолкнуть Москву к уступкам для достижения мирного соглашения.

Также Вадефуль на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая в Токио заявил, что "весь мир смотрит на Вашингтон" в вопросе обеспечения мира в Украине.

"Надежные гарантии безопасности имеют центральное значение, потому что Украина должна быть способна эффективно защищаться даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения", - добавил он

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов отправить в Украину свои войска. Тем не менее это может произойти только после достижения перемирия с Россией.

Кроме того, The Times со ссылкой на разговоры министров обороны и военных руководителей Европы писало, что Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине. Причина заключается в том, что европейские войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются.

