Литва готова содействовать в процессе гарантий безопасности Украины. Об этом заявил президент балтийской страны Гитанас Науседа, пишет "Радио свобода".

"Пока что об этом говорить рано, потому что коалиция тех, кто хочет это сделать, лишь определила свою задачу и будет активирована лишь при условии обеспечения мира. Другими словами, она станет гарантом мира", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли литовские войска направлены в Украину после окончания войны.

Политик заявил, что его страна готова "предоставлять миротворческие войска настолько, насколько позволяет мандат Сейма".

"Может случиться так, что, например, нам не придется посылать войска, потому что просто будет важнее генерировать другие возможности и, возможно, нас попросят сделать другие вещи", - сказал он.

По его словам, участие Литвы в миротворческой деятельности вряд ли будет очень существенно количественно отличаться от того, что они "делали в Афганистане в свое время".

Как писало издание Bloomberg, Европа может предоставить Украине гарантии безопасности только в варианте "НАТО-лайт", при котором союзники будут иметь 24 часа на обсуждение целесообразности оказания помощи Киеву в случае нападения извне.

Отмечалось, что такие гарантии подразумевают быстрое предоставление военной и экономической помощи, усиление украинской армии и введение санкций против России в случае повторного нападения.

