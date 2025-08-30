Во время разговора лидеры стран обсудили также пути дальнейшего усиления сотрудничества в заинтересованных сферах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил свою поддержку мирного урегулирования в Украине во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил офис индийского лидера, передает Reuters.

В частности Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Моди поддержал призыв Украины к прекращению огня в войне с РФ и выразил надежду, что эта идея будет услышана на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

В то же время в официальном заявлении офиса Моди сообщили, что президент Украины поддерживает взгляд премьер-министра Индии относительно последних событий, связанных с Украиной. Также Моди заверил, что поддерживает усилия, направленные на скорейшее прекращение огня.

"Лидеры также обсудили прогресс в двустороннем партнерстве между Индией и Украиной и пути дальнейшего усиления сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - добавили в заявлении.

Известно, что Моди должен принять участие в саммите ШОС, который начнется в воскресенье в китайском городе Тяньцзинь.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Индии Моди о том, что именно происходит. Россия продолжает войну, продолжает убивать. Важно, что премьер-министр Индии поддерживает идею о необходимости перемирия, которое будет четким сигналом о готовности России к дипломатическим переговорам. Мы рассчитываем, что это будет услышано на встрече в Китае", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь в заявлении офиса Моди не упомянули о призыве к перемирию.

Индия и война в Украине - последние новости

Ранее торговый советник Белого дома Питер Наварро обвинил Индию в финансировании войны РФ против Украины. В частности он усилил давление на страну, чтобы она прекратила закупки российской нефти. Наварро заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди финансирует "военную машину".

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру пролегает, частично, через Нью-Дели", - считает советник Трампа.

В то же время издание Reuters сообщало, что Дели увеличит закупку российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом, или на 150 000-300 000 баррелей в день. Также аналитики отметили, что в первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки.

