Президент Китая Си Цзиньпин соберет более 20 мировых лидеров на региональном форуме по вопросам безопасности в КНР на следующей неделе. Таким образом китайский лидер хочет показать солидарность стран Южного полушария во время правления президента США Дональда Трампа, а также помочь РФ, которая находится под санкциями, осуществить еще один дипломатический переворот. Об этом пишет Reuters.

Кроме российского диктатора Владимира Путина, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, будут лидеры стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии и Юго-Восточной Азии.

"Саммит станет первым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай за последние семь лет, поскольку два соседа работают над дальнейшим разряжением напряженности, вызванной смертельными пограничными столкновениями в 2020 году", - напомнили журналисты.

В то же время главный редактор исследовательского агентства The China-Global South Project Эрик Оландер отметил:

"Си хочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок после ухода США, и что все усилия Белого дома с января, направленные на противодействие Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии, не дали желаемого эффекта. Посмотрите, как сильно БРИКС разозлил (президента США) Дональда Трампа, а именно для этого и созданы эти группы".

Что известно о саммите

По словам представителя МИД Китая, саммит в этом году будет крупнейшим со времени основания ШОС в 2001 году. Дипломат подчеркнул, что этот блок является "важной силой в построении нового типа международных отношений".

"Блок, ориентированный на безопасность, который начал свою деятельность как группа из шести евразийских стран, за последние годы расширился до 10 постоянных членов и 16 стран-участниц диалога и наблюдателей. Его полномочия также расширились от безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества", - подчеркнули в Reuters.

В то же время аналитики считают, что расширение является приоритетом для многих стран-участниц, однако отмечают, что в последние годы блок не достиг серьезных результатов в области сотрудничества, а также Китай "ценит солидарность стран Глобального Юга против США в период нестабильной политики и геополитических изменений".

"Точное видение, которое представляет ШОС, и его практическая реализация достаточно размыты. Это платформа, которая имеет все большую силу объединения, что помогает в проектировании нарратива. Но эффективность ШОС в решении существенных вопросах безопасности остается очень ограниченной", - пояснил глава Индо-Тихоокеанской исследовательской программы в аналитическом центре Takshashila Institution в Бангалоре Манодж Кевалрамани.

Эксперты предполагают, что Индия и Китай объявят о мерах по границе, такие как вывод войск, смягчение торговых и визовых ограничений, сотрудничество в новых сферах, среди которых климат, а также более широкое привлечение правительств и общественности.

Кроме того, ожидается, что Моди покинет КНР после саммита, а Путин останется на военный парад, посвященный Второй мировой войне, который состоится в Пекине в конце недели.

Также издание The Times сообщало, что из-за пошлин Трампа Индия может начать сближение с Китаем. Первые переговоры между ними уже начались. В то же время один из экспертов считает, что структурные причины, по которым Индия двигалась в сторону Запада, не изменились.

