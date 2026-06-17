Готовили на мясо: в Азии спасли сотни обреченных котов

В то же время защитники животных предупреждают, что каждый месяц в стране по-прежнему похищают тысячи кошек.

Во Вьетнаме правоохранители задержали девять человек после масштабной операции, в ходе которой удалось спасти более 400 кошек, предназначенных для забоя. Как сообщает Sky News, этот случай уже называют одним из крупнейших разоблачений незаконной торговли кошачьим мясом в стране за последние годы.

По данным полиции, задержанные признались, что в течение последних трех лет отлавливали и собирали кошек в различных районах южного Вьетнама.

Расследование началось после серии краж домашних животных в Хошимине на юго-востоке страны. Как сообщают местные СМИ и представители зоозащитных организаций, во время обысков правоохранители обнаружили 45 клеток, в которых содержалось около 400 живых кошек.

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Кроме того, были обнаружены четыре пенопластовых контейнера со льдом, в которых находилось около 80 мертвых животных. Еще 21 живую кошку обнаружили в другом месте. В общей сложности полиция изъяла более 500 животных, что, по информации активистов, делает это дело одним из крупнейших в сфере защиты кошек во Вьетнаме за последние годы.

По словам представителей зоозащитных организаций, более 40 спасенных кошек уже воссоединились со своими хозяевами.

Представительница организации Humane World for Animals во Вьетнаме Фионг Фам отметила:

"Печальная правда заключается в том, что каждый месяц по всей стране тысячи кошек похищают, незаконно перевозят и забивают ради мяса. К счастью, этим животным удалось спастись".

Она также сообщила, что среди спасённых животных были беременные кошки. Некоторые из них родили котят уже во время пребывания под опекой полиции.

Представитель организации Vietnam Cat Welfare Крис Гиндельхумер рассказал, что был поражен количеством людей, которые приходили искать своих питомцев.

"Очень трогательно видеть, сколько вьетнамских семей приходят в поисках своих кошек. Но в то же время это разбивает сердце, ведь многие семьи так и не нашли своих домашних любимцев", - сказал он.

Торговля кошачьим мясом остается легальной

Потребление мяса собак и кошек во Вьетнаме не запрещено законом. Однако продавцы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие происхождение животных.

В настоящее время в нескольких городах страны власти сотрудничают с зоозащитными организациями, пытаясь сократить потребление собачьего и кошачьего мяса. Также сообщается, что правительственные чиновники изучают возможности для усиления защиты домашних животных.

По оценкам организации Humane World for Animals, ежегодно во Вьетнаме ради мяса "отлавливают, похищают, незаконно перевозят и жестоко убивают" около пяти миллионов собак и одного миллиона кошек.

Опрос, проведенный по заказу организации в 2023 году, показал, что почти 40% населения страны употребляет собачье мясо, тогда как 21% респондентов признались, что едят кошачье.

В то же время зоозащитники отмечают, что отношение общества к этой практике постепенно меняется, а число её противников растёт. Помимо этических вопросов, они обращают внимание и на риски для общественного здоровья, в частности из-за возможного распространения бешенства.

Побег животных

Напомним, семь собак в китайской провинции Цзилинь сбежали от мясника и прошли 17 км, чтобы вернуться домой. Во главе стаи из разнопородных животных стоял корги по имени Да Пан, что означает "Большой Толстый". Также в стае были немецкая овчарка, золотистые ретриверы и пекинес. Очевидцы были потрясены тем, как умные животные двигались компактным строем, чтобы защитить раненую овчарку. Они преодолели оживленные шоссе и поля, двигались по обочинам дорог.

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