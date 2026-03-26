В Китае 7 собак сбежали от мясника и прошли 17 километров, чтобы вернуться домой

В 2026 году, который уже ознаменовался вирусными историями о животных, массовое бегство стаи собак в китайской провинции Цзилинь от мясника взрывает интернет, пишет Wion.

Издание рассказывает, что во вторник, 24 марта, появилось видео, на котором запечатлена удивительная стая домашних животных. Среди них корги по имени Да Пан, что означает "Большой Толстый", немецкая овчарка и золотистые ретриверы.

Отмечается, что животные преодолели 17 километров, чтобы вернуться в свою деревню после того, как, по сообщениям, сбежали из транспортного средства, перевозившего собак на мясо.

В статье подчеркивается, что животные двигались компактным строем, чтобы защитить раненого "брата". Собаки преодолели оживленные шоссе и открытые поля, чтобы воссоединиться со своими хозяевами.

Известно, что все семь собак успешно вернулись домой.

"Их невероятное путешествие из недр нелегальной торговли собачьим мясом вновь разжегло ожесточенные общенациональные дебаты об отсутствии федерального запрета на потребление собачьего мяса в Китае, превратив этих героев фильма "Домой" в новые лица движения за права животных", – говорится в публикации.

По данным издания, об инциденте с собаками стало известно еще 16 марта, когда житель по фамилии Лу снял на видео группу собак, идущую вдоль оживленной автомагистрали в городе Чанчунь, провинция Цзилинь.

На кадрах внимание привлекла одна деталь: в центре стояла раненая немецкая овчарка, а вокруг нее держались другие собаки.

Группу возглавлял корги, который каждые несколько шагов останавливался и оглядывался, будто проверяя, никто ли не отстал. Отмечается, что в группе были собаки разных пород: золотистые ретриверы, лабрадоры и пекинес.

"Они похожи на стаю маленьких братьев, которые попали в беду и движутся в унисон – совсем не похожи на бездомных собак", – рассказал Лу газете Dahe Daily.

По словам мужчины, он пытался отвести их от дороги, но животные не обращали на него внимания. Впоследствии Лу опубликовал видео, обратившись за помощью к местным властям.

Другой прохожий снял на видео собак, бродивших по соседним полям, что свидетельствует о том, что они уже некоторое время находились в пути. Вскоре на помощь пришли местные спасатели.

Один из волонтеров предположил, что собак, вероятно, похитили люди, связанные с магазином собачьего мяса, и что они, возможно, сбежали из транспортного средства. Официального подтверждения этой версии нет, и свидетелей, которые видели побег, не обнаружено.

В статье отмечается, что в северном Китае в некоторых регионах до сих пор употребляют собачье мясо, особенно в зимние месяцы. По данным организаций по защите животных, большинство предприятий, занимающихся собачьим мясом, не используют фермы, поскольку разведение собак является дорогостоящим.

Вместо этого они нередко похищают домашних питомцев и бездомных животных. Издание отмечает, что в таких городах, как Чанчунь, Харбин и Далянь, фиксируются неоднократные случаи похищения домашних животных.

Волонтерам удалось узнать, что 19 марта все 7 собак вернулись к своим хозяевам. Они принадлежали трем разным семьям и преодолели примерно 17 километров от места, где их впервые заметили.

Владелец немецкой овчарки и золотистого ретривера, которые были в этой стае собак, поделился, что почувствовал облегчение, когда животные вернулись.

"Нам очень повезло, что они вернулись и их не съели", – сказал он.

Согласно китайскому законодательству, кража собак может караться штрафом или лишением свободы, в зависимости от стоимости животного. Однако общенационального запрета на употребление собачьего мяса не существует. В статье указывается, что власти не предоставили никаких подробностей относительно лиц, которые могут быть причастны к похищению этих собак.

Приводятся данные, что в 2020 году Шэньчжэнь стал одним из первых городов, запретивших употребление кошек и собак в пищу.

Издание сообщило, что многие пользователи соцсетей хвалили поведение собак и призывали к усилению правовой защиты, отмечая, что этот инцидент освещает пробелы в существующем законодательстве о защите животных.

Другие интересные факты о животных

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили доказательства того, что собаки жили рядом с людьми еще во время ледникового периода. Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что тесная связь между людьми и собаками длится более 14 тыс. лет.

Также мы писали, что кинолог Уилл Атертон дал советы, которые помогут приучить собаку оставаться дома одной без лишнего стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: