Писториус объявил о создании мощнейшей армии в Европе: детали плана обороны

По словам политика, Россия под руководством Путина уже сейчас создает предпосылки для нападения на страны НАТО.

Германия официально признала Россию главной угрозой безопасности и приступила к масштабному перевооружению Бундесвера, сообщает DW.

Соответствующую концепцию министр обороны Германии Борис Писториус представил в среду, 22 апреля, во время выступления в Берлине.

По словам политика, Россия под руководством Путина уже сейчас создает предпосылки для нападения на страны НАТО. Так, Кремль рассматривает применение военной силы как "легитимный инструмент" для продвижения собственных интересов.

Писториус подчеркнул, что шпионаж, саботаж и кибератаки стали постоянной угрозой для немецкого общества.

"Россия готовится к военному противостоянию с НАТО посредством перевооружения и рассматривает применение военной силы как легитимный инструмент для продвижения своих интересов", – заявил он.

Согласно представленному плану, Германия стремится создать самую мощную армию в Европе.

Как отмечается в документах, для защиты от потенциальной агрессии планируется задействовать 460 тысяч солдат, включая резерв. Писториус подчеркнул, что армия будущего должна сочетать высокие технологии, такие как искусственный интеллект, с массовым использованием дешевых беспилотников.

"Мы превращаем Бундесвер в самую сильную обычную армию в Европе. В краткосрочной перспективе мы повышаем наши оборонные возможности, в среднесрочной стремимся к значительному росту потенциала, а в долгосрочной – обеспечим технологическое превосходство", – процитировали главу ведомства.

По имеющимся данным, новая стратегия также предусматривает развитие дальнобойного оружия и многоуровневой ПВО.

Таким образом, Берлин официально определил своим приоритетом принятие на себя большей ответственности в рамках Альянса, пишет СМИ.

Ранее УНИАН писал, что Германия и Франция предлагают Украине так называемое "теневое" или промежуточное членство в ЕС. Это формат частичной интеграции, который дает возможность участвовать во встречах и некоторых программах Евросоюза, но без права голоса и доступа к бюджету.

Добавим, что Россия снова угрожает Европе из-за возможного создания "ядерного щита" под эгидой Франции. В частности, российский посол заявил, что такие планы якобы резко повысят риски и могут привести к прямому военному конфликту между РФ и Европой.

Фактически, как пишут СМИ, это подается как очередная попытка давления: Москва предупреждает, что реализация европейской ядерной инициативы ухудшит отношения и обострит ситуацию с безопасностью.

