Германия приняла в 20 раз больше беженцев из Украины, чем, например, Франция, и количество беженцев в стране постоянно растет.

В Германии предлагают создать фиксированную систему распределения беженцев из Украины в масштабах всего ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь Федерального министра внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет Welt.

Германия "решительно выступает за солидарность в распределении лиц, ищущих защиты, и считает, что особенно необходимо обсудить и найти решения в отношении вторичной миграции из других стран-членов ЕС. Поэтому следует стремиться к равномерному распределению прибывающих из Украины по всему ЕС", - заявила она.

По словам Фрезер, Германия приняла в 20 раз больше беженцев из Украины, чем, например, Франция. К тому же, в Польше количество искателей защиты постепенно уменьшается, а в Германии постоянно растет.

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До сих пор украинцы могли свободно выбирать страну назначения в ЕС. Они также могут сначала обратиться за защитой в одной стране, а затем переехать в другую, чтобы снова обратиться за защитой там. В то же время сегодня свобода передвижения привела к тому, что беженцы в ЕС распределяются крайне неравномерно. отмечает Welt.

Причины миграции в другие страны точно не установлены. Однако известно, что стандарты в этих странах сильно отличаются.

В Германии, например, украинцы получают пособие гражданина в размере 563 евро в месяц на одного человека. Согласно анализу научных служб Бундестага, в других странах пособия значительно ниже. В Швеции они получают только ежедневное пособие в размере 180 евро в месяц. А в Польше постоянные денежные пособия не предоставляются в принципе, а в качестве стартового пособия выплачивается лишь сумма, эквивалентная 70 евро.

Какое решение предлагают

В Германии видят решение в европейском режиме распределения беженце. Оно может быть реализовано с помощью недействующей статьи Директивы о массовом притоке населения, которая гласит, что лица, имеющие право на защиту, не должны просто путешествовать туда-сюда.

"Государство-член ЕС должно реадмиссировать лицо, пользующееся временной защитой на его территории, если в течение периода, охватываемого решением Совета, упомянутым в статье 5, это лицо незаконно остается на территории другого государства-члена или пытается незаконно въехать на нее", - говорится в статье. Однако, когда страны-члены ЕС решили применить директиву к украинцам в 2022 году, они приостановили действие этого раздела.

Теперь он может быть использован снова - при наличии квалифицированного большинства в странах-членах ЕС. Следствием этого станет то, что вновь прибывших беженцев будет ожидать репатриация, если они продолжат свое путешествие по территории ЕС. Однако могут быть исключения, например, для беженцев, которые уже работают. В этом случае они могут иметь право на получение другого статуса, который позволит им остаться в Германии.

Украинские беженцы в Германии

Ранее министр внутренних дел Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинских мужчин призывного возраста.

Йоахим Германн отметил, что по меньшей мере 200 тысяч из 980 000 украинцев, принятых в Германии, могли бы сражаться против российских агрессоров у себя на родине.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы, которые хотят остаться в Германии, должны найти работу.

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