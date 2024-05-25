Министр внутренних дел Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинских мужчин призывного возраста. Йоахим Германн отметил, что по меньшей мере 200 тысяч из 980 000 украинцев, принятых в Германии, могли бы сражаться против российских агрессоров у себя на родине. В интервью Bild он призвал отменить им все субсидии.
"Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", - возмутился политик.
По его мнению, "не укладывается в голове", что Германия делает все возможное, чтобы поддержать Украину в войне, "а потом, с другой стороны, мы принимаем солдат".
"Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Самое меньшее, что мы можем сделать, - это не выплачивать такое пособие гражданам, особенно тем, кто действительно обязан нести военную службу на своей украинской родине и нужен там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для дезертирующих", - сказал он.
По мнению Германна, говорить о том, следует ли продлевать статус пребывания для украинцев после нынешнего периода и каким образом, правильно. Но, с одной стороны, немецкому правительству необходимо срочно обсудить со своими европейскими партнерами более справедливое распределение. А, с другой, следует в целом рассмотреть вопрос о выплате пособия украинцам.
Украинские беженцы в Германии - детали
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые заявил, что украинские беженцы, которые хотят остаться в Германии, должны найти работу.
В Германии доля украинских беженцев, нашедших работу, критически низка - она составляет примерно 25%, в то же время в Дании, например, 77% беженцев из Украины нашли работу.
"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", - подчеркнул Шольц.