По мнению Йоахима Германна, "не укладывается в голове", что Германия делает все возможное, чтобы поддержать Украину в войне, "а потом, с другой стороны, мы принимаем солдат".

Министр внутренних дел Баварии призвал отменить соцвыплаты для украинских мужчин призывного возраста. Йоахим Германн отметил, что по меньшей мере 200 тысяч из 980 000 украинцев, принятых в Германии, могли бы сражаться против российских агрессоров у себя на родине. В интервью Bild он призвал отменить им все субсидии.

"Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", - возмутился политик.

По его мнению, "не укладывается в голове", что Германия делает все возможное, чтобы поддержать Украину в войне, "а потом, с другой стороны, мы принимаем солдат".

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"Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Самое меньшее, что мы можем сделать, - это не выплачивать такое пособие гражданам, особенно тем, кто действительно обязан нести военную службу на своей украинской родине и нужен там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для дезертирующих", - сказал он.

По мнению Германна, говорить о том, следует ли продлевать статус пребывания для украинцев после нынешнего периода и каким образом, правильно. Но, с одной стороны, немецкому правительству необходимо срочно обсудить со своими европейскими партнерами более справедливое распределение. А, с другой, следует в целом рассмотреть вопрос о выплате пособия украинцам.

Украинские беженцы в Германии - детали

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые заявил, что украинские беженцы, которые хотят остаться в Германии, должны найти работу.

В Германии доля украинских беженцев, нашедших работу, критически низка - она составляет примерно 25%, в то же время в Дании, например, 77% беженцев из Украины нашли работу.

"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", - подчеркнул Шольц.

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