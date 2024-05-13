Шольц отметил, что рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рабочих рук.

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые заявил, что украинские беженцы, которые хотят остаться в Германии, должны найти работу.

Как пишет Bild, в Германии доля украинских беженцев, нашедших работу, критически низка — она составляет примерно 25%, в то же время в Дании, например, 77% беженцев из Украины нашли работу.

"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", - подчеркнул Шольц.

Видео дня

Он также выразил надежду, что количество украинских беженцев, которые получают пособия от Германии, будет сокращаться.

"Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы. Поэтому мы теперь хотим побудить многих людей найти работу. Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук", — добавил Шольц.

Почему украинские беженцы в Германии не ищут работу

Ранее сообщалось, что доля работающих украинцев в Германии составляет 21% от трудоспособных и 13,5% от общего числа. При этом украинские беженцы называют разные причины своей безработицы. Некоторые отмечают, что пособия, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

Украинские женщины, которые сами воспитывают детей, как правило либо ждут, пока ребенок вырастет достаточно, чтобы отдать его в детсад, либо пытаются найти работу на полставки.

Также многие указывают, что хотят сначала выучить немецкий язык.

Вас также могут заинтересовать новости: