Для такой программы страна выделила около 227 тысяч евро.

Правительство Чехии запускает проект помощи по добровольному возвращению в Украину. Такая программа для украинских беженцев начнет действовать уже с июня, при этом она не связана с военной службой граждан страны. Об этом говорится на сайте чешского Министерства внутренних дел.

Отмечается, что чешское правительство утвердило параметры пилотной программы, которая способствует добровольному возвращению в Украину. Она касается тех людей, которые живут в Чехии из-за войны в Украине и предназначена для тех, кто имеет временную защиту или получил международную защиту.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи", - отметил министр внутренних дел Вит Ракушан. Видео дня

Пилотная программа будет действовать с июня по ноябрь 2024 года и будет охватывать 430 человек. Это означает, что 400 украинцев смогут получить билеты на автобус от места жительства в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. Также 30 беженцев смогут получить индивидуальный медицинский транспорт для возвращения из Чехии.

В сообщении МИД добавили, что подать заявку на такую помощь можно только один раз. Если украинцы захотят вернуться в Чехию в течение следующих 12 месяцев и подать заявление на вид на жительство, они должны будут оплатить половину расходов. На такой проект было выделено 5 595 000 чешских крон (около 227 тыс. евро).

Украинские беженцы - последние новости

Как показал опрос Киевского международного института социологии, 51% украинских беженцев за рубежом считают, что Украина должна вступить в НАТО, однако с гарантиями безопасности, которые распространяются только на подконтрольные Киеву территории. Также во время опроса было мнение о том, что освобождение пока оккупированных территорий должно быть отложено на будущее.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский Союз продолжит статус временной защиты для украинцев.

"Каждые три месяца оцениваем ситуацию. Мы неоднократно обсуждали с ней (с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел) вопрос возвращения украинцев, продление решения о временной защите. Я вчера имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, ... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение", - отметила она 9 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: