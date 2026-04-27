Мерц вызвал споры своими высказываниями о пенсиях в Германии, – DW

Вопрос пенсий уже много лет является одним из самых острых в Германии, но на этой неделе канцлер Фридрих Мерц лично вновь разжег спор, сообщает Deutsche Welle.

"Само по себе государственное пенсионное страхование, в лучшем случае, обеспечит лишь базовый уровень защиты в старости. Этого уже не хватит для обеспечения уровня жизни в долгосрочной перспективе", – заявил Мерц на мероприятии, организованном Ассоциацией немецких банков в Берлине.

Издание добавляет, что, по словам канцлера Германии, по этой причине необходимы дополнительные накопительные элементы в виде пенсионных сбережений на рабочем месте и частных пенсионных сбережений.

"И в гораздо большем объеме, чем у нас есть сейчас, что в значительной степени основано на добровольном участии", – отметил Мерц.

В публикации отмечается, что это означало бы, что в будущем больший акцент будет делаться на акциях и других формах инвестиций, что является довольно спорной стратегией, поскольку фондовый рынок подвержен значительным колебаниям цен. Сегодняшние прибыли могут стать завтрашними убытками – и наоборот.

Примечательно, что министр труда Барбель Бас из Социал-демократической партии резко раскритиковала высказывания канцлера. Она отметила, что Мерц "создал впечатление, будто люди теперь должны заботиться о своем обеспечении самостоятельно".

Бас считает, что многие восприняли комментарии Мерца так, будто они означают, что они "даже не будут получать достойную пенсию".

"Спор между ХДС и социал-демократами по поводу пенсий может стать предвестником того, что вскоре может вызвать еще больший резонанс. Ведь назначенная коалицией комиссия по вопросам пенсий должна представить свои рекомендации до конца июня", – говорится в публикации.

Издание сообщило, что низкий уровень рождаемости имеет серьезные финансовые последствия в Германии, как и во многих других странах: все меньше работающих граждан платят взносы в государственную пенсионную систему, тогда как количество пенсионеров растет.

Добавляется, что если рассматривать исключительно размер пенсии по отношению к общему доходу после вычета налогов и взносов на социальное страхование, Германия занимает среднее место с показателем 53% – что значительно ниже среднего показателя ОЭСР, который составляет 61%. Примечательно, что в других густонаселенных европейских странах, таких как Франция и Италия, этот показатель колеблется от 70% до чуть менее 80%.

"Однако существуют еще большие отклонения как в сторону снижения, так и в сторону повышения. В Эстонии, Литве и Ирландии уровень государственной пенсии в некоторых случаях не превышает 40%. В Нидерландах, Португалии и Турции он более чем вдвое выше – свыше 90%", – говорится в статье.

Отмечается, что в Германии люди сейчас выходят на пенсию в среднем в возрасте чуть более 64 лет, что почти на три года раньше, чем установленный законом пенсионный возраст для лиц, родившихся в 1964 году или позже. Те, кто выходит на пенсию раньше, обычно получают меньшую пенсию.

"В некоторых странах люди уже обязаны работать до 67 лет. Среди них – США и Япония, первая и четвертая по величине экономики мира", – сообщает издание.

Уровень взносов в государственную пенсионную систему значительно различается в разных странах мира. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во Франции он составляет около 30 % дохода, а в Италии – целых 33 %. В Германии этот показатель составляет 18,6 %, что значительно ниже среднего. Взнос равномерно распределяется между работником и работодателем.

"Одной из проблем, которая все больше привлекает внимание, является бедность в пожилом возрасте. В Германии риск особенно высок для тех, кто мало зарабатывал в течение трудовой жизни и едва смог отложить деньги на частные пенсионные накопления", – объясняет издание.

Примечательно, что люди, которые жили и работали в коммунистической Восточной Германии, в течение длительного времени получали значительно меньшие пенсии по сравнению со своими годами трудовой деятельности. Медленное выравнивание с западными уровнями завершилось только в 2025 году – через 35 лет после воссоединения.

