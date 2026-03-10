Только в этих четырех странах ЕС можно прожить на пенсию: Германии в списке нет

Немецкие выплаты выглядят скромно на фоне соседей, а плата за жилье съедает все деньги, говорится в исследовании.

Государственная пенсия в Германии покрывает лишь две трети базовых потребностей пожилых людей. Среднему домохозяйству не хватает почти 10000 евро в год для поддержания привычного уровня жизни, свидетельствуют результаты свежего исследования аналитического центра Datapulse.

Согласно данным, в 2023 году средняя годовая выплата от государства составила 19138 евро. При этом расходы человека старше 60 лет достигают 28663 евро. Это более 9500 евро дефицита ежегодно, поэтому пенсионеры вынуждены искать выход. Обычно, как и в Украине, они тратят свои сбережения или работают на подработках, надеются на помощь семьи.

Аналитики Datapulse относят Германию к списку "стран с дефицитом". Это государства, где пенсии недостаточно для нормального существования. Если человек полагается только на государство, он не сможет свести концы с концами.

Где лучшие пенсии в Европе

Немецкие выплаты выглядят скромно на фоне соседей, ведь в Люксембурге пенсионеры получают более 34000 евро в год. Дания и Норвегия платят более 30000 евро. Даже Австрия и Нидерланды опередили немецкий показатель.

На другой стороне оказались Сербия и Болгария. Там платят от 4000 до 5500 евро. Однако сухие цифры вводят в заблуждение. Важна покупательная способность. В более бедных странах жизнь стоит дешево, а в богатых - цены "кусаются". Те же 34000 евро в год в Люксембурге реально равны 23000 евро в год из-за дороговизны.

Ловушка арендованного жилья для пенсионеров

Недвижимость тоже диктует условия: треть расходов пожилых людей уходит на крышу над головой и отопление. Германия имеет огромную проблему, ведь здесь 60% пенсионеров арендуют квартиры, и это самый высокий показатель в Европе.

В других странах ситуация лучше. В Люксембурге 70% пожилых людей имеют собственное жилье, а в Норвегии этот показатель превышает 80%. Польша, Румыния и Испания также имеют высокую долю владельцев недвижимости. Собственные стены - это лучшая страховка от бедности.

Четыре страны ЕС, где пенсии достаточно для жизни

Только четыре государства из 30 исследованных обеспечивают достойную старость исключительно за счет государства. Это Румыния, Чехия, Польша и Испания - здесь статистическая пенсия полностью перекрывает ежедневные расходы.

Ситуация хуже, чем в Германии, только в некоторых частях Восточной Европы и в сверхдорогой Норвегии, но у Норвегии есть секрет успеха.

Аксель Вест Педерсон, профессор Института социальных исследований, объясняет это так:

"Причина, по которой уровень бедности в старости в Норвегии сравнительно низкий, заключается в щедром минимальном уровне пенсий. В то же время система разработана таким образом, что государство обеспечивает основу, но фактический уровень жизни в старости возникает благодаря взаимодействию с профессиональными пенсиями".

Хотя немецкое правительство пытается изменить ситуацию и специальная пенсионная комиссия уже ищет пути реформирования системы, однако вывод пока неутешительный, заключается в исследовании. Без частных накоплений сохранить уровень жизни невозможно.

Какова ситуация с пенсиями в Украине

Напомним, согласно действующему законодательству, первого марта в Украине состоялась индексация пенсий. Этот процесс предусматривает перерасчет выплат с учетом динамики средней заработной платы в стране, на основе которой уплачивались страховые взносы. Величина повышения зависит от этого показателя и определяется Кабинетом Министров Украины с учетом состояния бюджета Пенсионного фонда.

В то же время правительство Украины официально утвердило коэффициент индексации на 2026 год на уровне 12,1%, в том числе пенсий по инвалидности. Этот процент будет применен к большинству страховых пенсий. Расчет коэффициента осуществляется в соответствии с законодательной формулой: 50% уровня инфляции за предыдущий год + 50% роста средней заработной платы за три предыдущих года.

Кроме того, Кабмин заявил о намерении повысить минимальные пенсионные выплаты до 6000 гривен. Однако эксперт Олег Пендзин ставит под сомнение реалистичность такого повышения без четких источников финансирования.

