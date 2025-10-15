Он также сообщил, что между НАТО и Молдовой происходит тесное сотрудничество.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не переоценивать возможности России. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

Рютте подчеркнул, что Североатлантический Альянс в 25 раз больше России. Общая экономика НАТО составляет 50 триллионов против 2 триллионов у России.

"Она не больше штата Техас, не больше совокупной экономики Нидерландов и Бельгии, конечно, с учетом ядерного потенциала. Поэтому я бы не сравнивал ее полностью с Бельгией и Нидерландами. Но, очевидно, не стоит переоценивать возможности России. Мы знаем, что их пилоты истребителей не очень искусны в управлении этими самолетами, а их капитаны не знают, как опустить якорь, учитывая все то, что они создают на морском дне", – заявил он, очевидно имея в виду нарушение воздушного пространства ряда стран и инциденты с подводными кабелями.

Он также сообщил, что между НАТО и Молдовой происходит тесное сотрудничество. При этом Рютте не стал вдаваться в подробности ввиду того, что пресс-конференция была открытой.

"Я знаю, что Путин слушает то, что я говорю, и не хочу делать его слишком осведомленным", – добавил генсек Альянса.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что все европейские союзники НАТО должны присоединиться к закупке американского оружия для Украины. При этом он сказал, что если Россия откажется выбрать путь к миру, ей придется понести большую цену за агрессию против Украины.

Тем временем НАТО ищет способы, как упростить сбитие российских самолетов в своем небе. Обсуждается создание совместных процедур реагирования на угрозы с воздуха.

