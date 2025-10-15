Министры обороны стран НАТО подтвердили увеличение инвестиций в оборону и активизацию поддержки Украины.

Уже более половины стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) взяли на себя обязательства сделать финансовые взносы на закупку американского вооружения в рамках инициативы ("Список приоритетных требований Украины").

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

Рютте отметил, что сегодня министры обороны подтвердили увеличение инвестиций в оборону, усиливают оборонное производство и активизируют поддержку для Украины.

Он сказал, что безопасность Украины связана с безопасностью стран Альянса, и это не просто слова. Это отражается в поддержке, которая предоставляется Украине.

"Благодаря финансированию от союзников мы предоставляем Украине критическое американское вооружение через PURL. Инициатива обеспечивает Украину американским вооружением, которое ей действительно нужно для защиты собственного народа и содержания линии фронта", - сообщил Рютте.

Как напомнил генеральный секретарь Альянса, сначала шесть стран-членов НАТО сделали взносы в инициативу PURL для формирования закупки первых пакетов оружия. К этим странам относятся Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания.

"Сегодня мы услышали как союзники, один за другим, объявили о новых взносах. Более половины союзников присоединились к обеспечению этого важного потока поддержки для Украины", - подчеркнул Рютте.

Он заверил, что поддержка Украины продолжится постоянно.

Как добавил Рютте, есть перечень насущных потребностей Украины, но необходимые системы могут предоставить только Соединенные Штаты.

По его словам, все знают, что НАТО имеет 32 страны-члена. Поэтому, к PURL присоединилось более 16 стран.

Как сообщал УНИАН, министр войны США Пит Гегет ожидает, что больше стран будут покупать американское оружие для Украины. По его убеждению, добиться мира возможно благодаря сильным и реальным возможностям, которые вызывают уважение у противников.

