НАТО ищет способы упростить сбитие российских самолетов в своем небе, - The Telegraph

Министры обороны стран НАТО будут обсуждать, как обезвреживать российские носители воздушных ракет над воздушным пространством союзников.

В НАТО обсуждают введение единых правил, которые упростят принятие решений об уничтожении российских самолетов в воздушном пространстве стран НАТО. Как пишет The Telegraph, обсуждается создание совместных процедур реагирования на угрозы с воздуха.

Возможными целями могут стать самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников. Как сообщили источники издания, ключевыми факторами для определения уровня опасности должны стать тип вооружения и траектория полета вражеского самолета.

Министры обороны стран-членов НАТО рассмотрят эти предложения на заседании в среду, которое пройдет на фоне роста количество провокаций со стороны российских самолетов и беспилотников в Европе.

Издание пишет, что лидеры Альянса, в том числе и президент США Дональд Трамп, поддерживают идею более жесткого ответа. Такой ответ может включать сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО. В то же время ряд государств выражает обеспокоенность, что такие действия могут привести к эскалации конфликта с ядерной державой.

Американский генерал Алексус Гринкевич, занимающий должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, призвал создать единую интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. По его мнению, это позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы со стороны Москвы и устранить "национальные оговорки", которые сейчас ограничивают возможность командования применять силу.

Источники издания подчеркнули, что в рамках Альянса до сих пор действуют разные правила использования оружия. Например, некоторые страны требуют визуального подтверждения угрозы перед открытием огня, тогда как другие позволяют действовать на основе данных с радаров.

"Попытка создать унифицированную, интегрированную систему ПВО и ПРО вполне логична. Но для этого нужно пересмотреть или уменьшить количество национальных ограничений. Мы все должны критически оценить, действительно ли эти предостережения сегодня оправданы", - пояснил высокопоставленный чиновник НАТО.

Напомним, что министры обороны 32 стран Альянса во время встречи в Брюсселе обсудят усиление ПВО. Главный вопрос для дискуссий - полномочия верховного военного командования НАТО, от которых зависит реагирование на нарушения.

Сейчас страны НАТО просто фиксируют нарушения своего воздушного пространства, которое становится все более частым. За последние недели неизвестные беспилотники нарушали воздушное пространство Бельгии, Германии, Дании и Норвегии, фиксировались над Румынией и были сбиты над Польшей. Также Альянсу пришлось направить истребители для перехвата российских МиГ-31 над Эстонией, которые находились в воздушном пространстве страны в течение 12 минут.

