Исиба подчеркнул, что Япония должна сыграть свою роль в завершении войны.

Япония может принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины после перемирия с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Исиба Сигэру, пишет Kyodo News.

"Мы должным образом играем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей", - сказал Исиба.

Премьер-министр Японии отметил, что пока не может сказать, что конкретно будет делать Токио для Украины.

"Главное - добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира", - добавил Исиба.

В издании напомнили, что Конституция Японии обязывает применять военную силу только для собственной самообороны. Тем не менее японские военные участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях за рубежом.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее в tagesschau писали, что в Германии политики разделились по вопросу гарантий безопасности для Украины. В частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что в любых моделях гарантий безопасности его страна также будет вовлечена. В то же время он высказался скептически относительно отправки немецких войск в Украину.

Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген не уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин готов к миру. Политик считает, что в первую очередь нужно усилить давление на главу Кремля, после чего конфисковать 250 млрд долларов замороженных активов российского центрального банка.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что укрепление украинской армии станет основной гарантией безопасности для Киева. Также он заверил, что в случае, если РФ возьмет на себя ответственность за возвращение к границам Европы после заключения мирного соглашения, Париж отреагирует.

