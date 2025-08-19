Макрон подчеркнул, что союзники Украины хотят послать Москве стратегический сигнал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что укрепление украинской армии станет основной гарантией безопасности для Киева. Об этом он рассказал в интервью TF1 по итогам саммита в Вашингтоне.

"Основной гарантией безопасности является украинская армия численностью в несколько сотен тысяч воинов, хорошо оснащенная самыми современными системами обороны", - сказал Макрон.

Он поделился, что Франция и Великобритания созовут заседание "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. По его словам, Франция, Великобритания, Германия, Турция и другие страны готовы проводить операции в воздухе, на море и на суше.

"Не на передовой, не провокационно, а чтобы послать стратегический сигнал, что длительный мир в Украине - это также их забота", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заверил, что в случае, если Россия возьмет на себя ответственность за возвращение к границам Европы после заключения мирного соглашения, Париж отреагирует.

Также Макрон рассказал, что президент США Дональд Трамп договорился по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что лидер Кремля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего будет организована трехсторонняя встреча с участием глав Украины, США и России. Президент Франции отметил, что хочет привлечь к мирному процессу Европу и Турцию.

Запад немедленно начнет работу над гарантиями безопасности для Украины

Ранее в Bloomberg со ссылкой на источники писали, что США и Европа немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности. Отмечается, что это позволит открыть путь для встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В агентстве подчеркнули, что гарантии безопасности будут сосредоточены на укреплении ВСУ и возможностей Украины. Партнеры Украины хотят избежать требований РФ по ограничению численности Вооруженных сил Украины в рамках вероятного соглашения о прекращении войны.

