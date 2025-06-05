Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.
"Ресурс направим на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины. Благодарны японским друзьям и партнерам G7 за механизм, который заставляет Россию платить", - сообщил украинский премьер.
По словам Шмыгаля, всего в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов.
"Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины", - добавил премьер.
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В Министерстве финансов сообщали, что Украина получит кредит в 3 миллиарда долларов от Японии, который будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.
8 мая Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России.