Средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы.

Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.

"Ресурс направим на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины. Благодарны японским друзьям и партнерам G7 за механизм, который заставляет Россию платить", - сообщил украинский премьер.

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По словам Шмыгаля, всего в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов.

"Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины", - добавил премьер.

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В Министерстве финансов сообщали, что Украина получит кредит в 3 миллиарда долларов от Японии, который будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.

8 мая Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы ERA. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России.

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