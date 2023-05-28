Теперь для получения вида на жительство заработок должен будет составоять не менее 1600 евро в месяц.

Правительственная коалиция в Финляндии планирует повысить минимальный порог заработка для иммигрантов не из ЕС. Теперь для получения вида на жительство заработок должен будет составоять не менее 1600 евро в месяц.

По информации издания Yle, сейчас работники, прибывшие в Финляндию из-за пределов Евросоюза, обязаны зарабатывать как минимум 1300 евро в месяц.

Согласованное на переговорах по формированию правительства ужесточение иммиграционной политики не требует внесения изменений в Конституцию и не противоречит международным соглашениям.

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Отмечается, что партия "Истинные финны" требовала повысить эту границу до 2500 евро. Однако их предложение было отвергнуто, поскольку, по мнению экспертов, страна в будущем будет испытывать еще больший дефицит работников в низкооплачиваемых сферах.

Финляндия - последние новости

В Финляндии 2 мая начались переговоры по формированию правительства во главе с председателем победившей на выборах Коалиционной партии Петтери Орпо. Наиболее сложными темами считаются вопросы иммиграции и экономики.

Ранее Финляндия направила Украине военную помощь на 109 миллионов евро, в которую входят, в том числе зенитное вооружение и боеприпасы.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро.

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