Это уже 16-й пакет помощи от Финляндии с начала войны / фото REUTERS

Финляндия направляет Украине очередной пакет военной помощи на 109 миллионов евро.

Как сообщается на сайте правительства Финляндии, это уже 16-й пакет помощи с начала войны. В него входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы. 

"Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Кайкконен .

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Подчеркивается, что для обеспечения безопасной доставки не будет предоставляться никакой дополнительной информации о конкретном содержании, способе или времени доставки.

Военная помощь Украине

Союзные страны продолжают предоставлять Украине военную помощь в войне с Россией.

Так, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина вскоре получит 110 танков Leopard 1.

Также Япония объявила о передаче 100 автомобилей Украине. Посол Украины в Японии отметил, что впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране.

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