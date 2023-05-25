Финляндия направляет Украине очередной пакет военной помощи на 109 миллионов евро.
Как сообщается на сайте правительства Финляндии, это уже 16-й пакет помощи с начала войны. В него входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы.
"Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Кайкконен .
Подчеркивается, что для обеспечения безопасной доставки не будет предоставляться никакой дополнительной информации о конкретном содержании, способе или времени доставки.
Военная помощь Украине
Союзные страны продолжают предоставлять Украине военную помощь в войне с Россией.
Так, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина вскоре получит 110 танков Leopard 1.
Также Япония объявила о передаче 100 автомобилей Украине. Посол Украины в Японии отметил, что впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране.