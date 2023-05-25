Министр обороны заявил, что стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро.

Финляндия направляет Украине очередной пакет военной помощи на 109 миллионов евро.

Как сообщается на сайте правительства Финляндии, это уже 16-й пакет помощи с начала войны. В него входят, в том числе, зенитное вооружение и боеприпасы.

"Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, доставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Кайкконен .

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Подчеркивается, что для обеспечения безопасной доставки не будет предоставляться никакой дополнительной информации о конкретном содержании, способе или времени доставки.

Военная помощь Украине

Союзные страны продолжают предоставлять Украине военную помощь в войне с Россией.

Так, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина вскоре получит 110 танков Leopard 1.

Также Япония объявила о передаче 100 автомобилей Украине. Посол Украины в Японии отметил, что впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране.

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