Зеленский хочет построить крупный завод по производству дронов в Британии

Он намерен заключить с Британией соглашение по дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что тесные отношения Украины и Британии сохранятся при новом премьере Энди Бернеме и намерен заключить с Британией соглашение по дронам. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Sky News.

"Я хочу построить в Великобритании крупный завод по производству дронов, предложить новые технологии и поделиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы поделиться всем своим опытом с Великобританией, и я надеюсь, что Великобритания поступит так же", - сказал он.

Он также высказал благодарность британскому правительству за помощь и обучение, предоставленные Украине с начала войны, особенно в отношении ведения войны с использованием беспилотников и защиты от воздушных атак, заявив, что хочет "открыть новую страницу в истории наших стран".

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Он также рассказал, что говорил с Бернемом по телефону после его назначения премьером, и это был "хороший разговор", хоть и стороны и не говорили о важных вещах.

"У меня был телефонный разговор, очень хороший телефонный разговор с новым премьер-министром; я поздравил его. Мы поговорили о некоторых основных вещах, тоже без подробностей, потому что я понимаю, что значит, когда ты только что стал лидером; тебе все будут звонить", - отметил он.

Украина и Бритнания

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании объявило о планах потратить до 400 миллионов фунтов стерлингов на новые беспилотные летательные аппараты AR5, доказавшие свою эффективность на Украине.

Также напомним, что новій премьер Британии Энди Бернем в своей первой речи с Даунинг-стрит он заявил, что в первую очередь он позвонит президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

"Я очень четко скажу президенту Зеленскому, что никаких изменений нет. Я буду с ним на 100%, как и Кир Стармер", - сказал Бернем.

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